Дождь, ветер и гроза ждут москвичей в первый день недели

Жителей столицы 20 июля ждёт кратковременный дождь, ветер и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём воздух прогреется до 20–22 градусов, в ночное время похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут 18–23 градуса, ночью возможно похолодание до плюс десяти градусов.

Ветер северо-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.