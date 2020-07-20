Дождь, ветер и гроза ждут москвичей в первый день недели

Жителей столицы 20 июля ждёт кратковременный дождь, ветер и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днём воздух прогреется до 20–22 градусов, в ночное время похолодает до 13 градусов.
В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут 18–23 градуса, ночью возможно похолодание до плюс десяти градусов.
Ветер северо-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.
Ранее метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений.