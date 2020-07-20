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Дождь, ветер и гроза ждут москвичей в первый день недели

Ночью в столичном регионе будет от 10 до 13 градусов.

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Жителей столицы 20 июля ждёт кратковременный дождь, ветер и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём воздух прогреется до 20–22 градусов, в ночное время похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут 18–23 градуса, ночью возможно похолодание до плюс десяти градусов.

Ветер северо-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.

Ранее метеоролог рассказал, в каких регионах России стоит ждать опасных погодных явлений.

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