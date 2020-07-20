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"Он уничтожит страну". Трамп заявил, что США повторят судьбу Венесуэлы в случае победы Байдена на выборах

Глава Белого дома считает, что у соперника не хватит компетенции, чтобы править страной, и призвал его протестировать умственные способности.

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Президент США Дональд Трамп выразил опасения, что в случае победы его оппонента Джо Байдена на выборах Штаты рискуют повторить судьбу Венесуэлы.

Он уничтожит нашу страну, но не своими руками. Это сделают радикальные левые [демократы], — подчеркнул глава Белого дома в интервью Fox News.

Трамп отметил, что богатая Боливарианская Республика выбрала такую же идеологию, которая в итоге привела к краху, теперь там нет "ни воды, ни еды, ни медицины".

Глава Белого дома добавил, что его сопернику не хватает компетенции, чтобы быть президентом. Трамп сообщил, что в 2018 году прошёл тестирование по Монреальской шкале оценки, которая выявляет когнитивную дисфункцию. У него не обнаружилось нарушений, а вопросы оказались лёгкими, отметил американский лидер. Он призвал Байдена также проверить свои умственные способности и заявил, что тот провалит тестирование.

Ранее сообщалось, что Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержке среди населения США.

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