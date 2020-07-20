СК РФ проводит проверку после исчезновения в Бурятии самолёта Ан-2

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения в Бурятии самолёта Ан-2. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, борт облетал территории Тункинского и Окинского районов для определения области химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

Начальник Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер в беседе с РИА "Новости" сообщил, что Ан-2 нарушил правила полётов, не уведомив о вылете органы управления воздушным движением.

Поиском пропавшего самолёта занимались три воздушных судна: вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара", самолёт Ан-26 авиакомпании "ИрАэро" и Ан-24 авиакомпании "Феникс". Глава координационного центра отметил, что судно "ИрАэро" вернулось в аэропорт Иркутска, решение о его дальнейшем участии в поисках пока не принято. Они ведутся в районе посёлка Аршан, расположенного в горной местности.