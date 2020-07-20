Эксперт назвал пострадавших от легализации Telegram в России

Легализация мессенджера Telegram в России может негативно отразиться на рекламных и маркетинговых компаниях. Об этом заявил руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Теперь крупные компании, которые размещали рекламу в мессенджере даже во время его блокировки, смогут это делать официально и помощь сторонних агентств им уже не понадобится.

— Поэтому первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным, — это, конечно, агентства, рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован, — приводит слова Половникова РИА "Новости".

Эксперт считает, что основатель мессенджера Павел Дуров, несмотря на провал своей криптовалюты, в будущем запустит новую систему монетизации в Telegram. Это может привести в сервис "белые" деньги, которые позволят нормально оценивать рынок рекламы в мессенджере.

Половников не исключает, что Telegram может войти в список предустановленных приложений на устройства, продаваемые в России. Этот шаг, по его мнению, покажет сближение Дурова и российских властей.