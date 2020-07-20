СКР показал кадры следственного эксперимента с ангарским маньяком, сделавшим новые признания

Осуждённый на два пожизненных срока Михаил Попков, также известный как "ангарский маньяк", этапирован в СИЗО-1 Иркутска из Торбеевского централа в Мордовии после признания в новых убийствах, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Отмечается, что 56-летний преступник сознался в двух ранее совершённых убийствах. По одному из них ему предъявлено обвинение. Жертва маньяка числилась без вести пропавшей. Обвинение по второму эпизоду будет предъявлено после проведения всех необходимых следственных действий и оперативных мероприятий.

На кадрах оперативной записи видно, что арестант одет в чёрную тюремную робу с буквами ПЗ (пожизненно заключённый). На допрос его доставили сотрудники ОМОНа, опасного преступника вели с заломленными руками, не отпуская ни на секунду.

Попкова доставили на то место, где он, по его словам, совершил преступление. На дороге в лесном массиве он рассказал, что посадил в машину молодую женщину на улице Карла Маркса в Ангарске. По пути они купили спиртное на автостанции, отъехали подальше от города, а затем повздорили. Маньяк несколько раз ударил её по голове и убил. В опубликованном ролике некоторые фразы мужчины вырезаны, поскольку представляют собой тайну следствия.

Попков во время эксперимента говорил тихо, будто даже извиняющимся тоном, словно стесняясь своих деяний, но, похоже, это совсем не так. Накануне преступник дал интервью изданию "Лента", где заявил, что сам себя кровавым убийцей не считает.

— Мне не нравится то, как меня называют. Какой я маньяк? Я, конечно, не берусь трактовать, правильно это или неправильно, но я не хочу, чтобы меня так называли. Правда, моё мнение сейчас никакого значения не имеет, — заявил он.

По словам маньяка, одной из причин его убийств стала измена супруги — он вернулся домой и нашёл в мусорном ведре использованные презервативы. С тех пор Попков начал считать себя едва ли не поборником общественной морали. Мужчина предлагал девушкам на улице прокатиться с ним на машине, выпить и повеселиться. Если жертва соглашалась, она была обречена. Те, кто отказывался, благополучно добирались до дома. Тогда ещё работавший в полиции Попков лично следил, чтобы по пути с женщинами ничего не случилось.