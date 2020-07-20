"Я подобрал её у гостиницы..." Убивший 84 женщины ангарский маньяк совершил новое признание

Михаил Попков, один из самых кровожадных серийных убийц в истории России, также известный как "ангарский маньяк", признался ещё в двух расправах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Убийства, о которых он рассказал, произошли в середине 90-х на берегу залива реки Китой на окраине Ангарска. Попков вспомнил подробности одного из них.

— Я подобрал её (женщину. — Прим. ред.) на улице у гостиницы. Мы вместе покатались по городу, купили какой-то лёгкий алкоголь — скорее всего, вино — и приехали сюда. Выпили, затем вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил её. Тело волоком стащил вниз и бросил в воду, — признался маньяк.

Попков добавил, что убивал жертву ударами тяжёлым предметом по голове — то ли топором, то ли монтировкой, а возможно, и баллонным ключом. Затем он выбросил его в воду.

По словам маньяка, мотивом для явки с повинной стало желание поездить по следственным экспериментам вне стен колонии для пожизненно осуждённых.

Личность одной из убитых уже удалось установить. Тело женщины нашли в канализационном коллекторе в конце 1996 года. О второй пока ничего не известно.

Напомним, Михаил Попков остаётся единственным человеком в России, отбывающим два пожизненных срока. На его счету 84 доказанных убийства, что в два раза превышает число жертв Андрея Чикатило. Бывший сотрудник милиции совершал преступления на протяжении 18 лет и был пойман в 2012 году благодаря генетической экспертизе.