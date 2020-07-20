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Регион
Опубликовано 20 июля 2020, 07:44
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Гимн Венгрии помешал пилотам "Формулы-1" поддержать акцию против расизма перед гонкой

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Фото © ТАСС / AP Photo / Darko Bandic

Это вызвало недовольство со стороны победителя гонки Льюиса Хэмилтона.

Перед стартом Гран-при Венгрии пилоты "Формулы-1" не успели преклонить колено в честь борьбы с расизмом из-за неожиданно зазвучавшего гимна страны. Об этом сообщает Motorsport.

Первым на колено встал будущий победитель гонки британец Льюис Хэмилтон, затем к нему присоединились ещё восемь спортсменов, однако на стартовой решётке в это время был хаос. Кто-то не успел занять своё место, а кто-то бегал позади. В итоге всех прервал заигравший гимн, участники встали, чтобы не оскорблять хозяев Гран-при.

"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма
"Это немного против моего русского менталитета". Квят объяснил, почему не встал на колено во время акции против расизма

Эта ситуация вызвала недовольство шестикратного чемпиона мира и пилота команды "Мерседес" Хэмилтона, который планирует обсудить возможность введения такой традиции со стороны организаторов.

Не понимаю, почему они лишь в первой гонке дали нам сделать это, а с тех пор не организуют ничего подобного. Им также надо выступить с осуждением расизма. Однако получается, что они и сами не предпринимают важных шагов, и нам не дают возможности использовать трансляцию чемпионата, чтобы выразить свою позицию, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Есть в пелотоне и те, кто не участвовал в акции в Венгрии. Среди них россиянин Даниил Квят, Макс Ферстаппен из Нидерландов, монегаск Шарль Леклер, финн Кими Райкконен и испанец Карлос Сайнс. Стоит отметить, что Квят не поддерживал акцию и на предыдущих этапах, а состав присоединившихся к нему пилотов меняется в зависимости от гонки.

Напомним, победу в Гран-при Венгрии одержал Хэмилтон, повторив рекорд легендарного Михаэля Шумахера. Вторым к финишу пришёл пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, замкнул тройку партнёр Льюиса Валттери Боттас. Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят финишировал 12-м.

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Артур Лапсаков
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