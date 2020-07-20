Гимн Венгрии помешал пилотам "Формулы-1" поддержать акцию против расизма перед гонкой

Это вызвало недовольство со стороны победителя гонки Льюиса Хэмилтона.

Перед стартом Гран-при Венгрии пилоты "Формулы-1" не успели преклонить колено в честь борьбы с расизмом из-за неожиданно зазвучавшего гимна страны. Об этом сообщает Motorsport.

Первым на колено встал будущий победитель гонки британец Льюис Хэмилтон, затем к нему присоединились ещё восемь спортсменов, однако на стартовой решётке в это время был хаос. Кто-то не успел занять своё место, а кто-то бегал позади. В итоге всех прервал заигравший гимн, участники встали, чтобы не оскорблять хозяев Гран-при.

Эта ситуация вызвала недовольство шестикратного чемпиона мира и пилота команды "Мерседес" Хэмилтона, который планирует обсудить возможность введения такой традиции со стороны организаторов.

— Не понимаю, почему они лишь в первой гонке дали нам сделать это, а с тех пор не организуют ничего подобного. Им также надо выступить с осуждением расизма. Однако получается, что они и сами не предпринимают важных шагов, и нам не дают возможности использовать трансляцию чемпионата, чтобы выразить свою позицию, — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Есть в пелотоне и те, кто не участвовал в акции в Венгрии. Среди них россиянин Даниил Квят, Макс Ферстаппен из Нидерландов, монегаск Шарль Леклер, финн Кими Райкконен и испанец Карлос Сайнс. Стоит отметить, что Квят не поддерживал акцию и на предыдущих этапах, а состав присоединившихся к нему пилотов меняется в зависимости от гонки.