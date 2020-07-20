Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о Сулеймани

Отмечается, что дело против него было начато ещё до гибели генерала.

111

Фото © Pixabay

В Иране утром 20 июля прошла казнь обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Tasnim.

Утверждается, что агент Махмуд Мусави Маджд также работал на израильскую разведку "Моссад".

Дело против него было начало до гибели генерала Сулеймани и не связано с операцией США против иранского военного.

Напомним, генерал Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением "Кудс" были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

Выбор редакции

Loading...