СМИ: Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о Сулеймани

В Иране утром 20 июля прошла казнь обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Tasnim.

Утверждается, что агент Махмуд Мусави Маджд также работал на израильскую разведку "Моссад".

Дело против него было начало до гибели генерала Сулеймани и не связано с операцией США против иранского военного.