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В Москве ещё 379 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшие могут сдать плазму крови.

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Фото © Pixabay

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 170 918 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 379 пациентов, — уточнила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Ранее специалисты Сколтеха рассказали, что в Россию коронавирус был завезён из Европы. На данный момент в стране циркулирует девять вариантов вируса, не наблюдающихся в других государствах.

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