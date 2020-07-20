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Депутаты Госдумы предложили перенести единый день голосования на октябрь

В это время не так холодно, а большинство граждан, как правило, уже вернулись из отпусков.

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Фото © ТАСС / Артём Житенев

Наиболее удачным месяцем для проведения единого дня голосования является октябрь, считают депутаты Государственной думы от "Справедливой России". Позицию однопартийцев пояснил первый зампредседателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству, первый замруководителя фракции Михаил Емельянов.

Это время, когда ещё не так холодно, можно вести агитацию довольно свободно, в том числе во дворах. Но в то же время все люди уже вернулись из отпусков, с дач и могут прийти голосовать, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

По мнению парламентария, наиболее оптимальным временем для голосования является второе воскресенье октября.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования. По её словам, сентябрь — неудачный месяц для проведения процедуры.

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