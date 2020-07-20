Депутаты Госдумы предложили перенести единый день голосования на октябрь

В это время не так холодно, а большинство граждан, как правило, уже вернулись из отпусков.

— Это время, когда ещё не так холодно, можно вести агитацию довольно свободно, в том числе во дворах. Но в то же время все люди уже вернулись из отпусков, с дач и могут прийти голосовать, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".