Депутаты Госдумы предложили перенести единый день голосования на октябрь
В это время не так холодно, а большинство граждан, как правило, уже вернулись из отпусков.
Наиболее удачным месяцем для проведения единого дня голосования является октябрь, считают депутаты Государственной думы от "Справедливой России". Позицию однопартийцев пояснил первый зампредседателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству, первый замруководителя фракции Михаил Емельянов.
— Это время, когда ещё не так холодно, можно вести агитацию довольно свободно, в том числе во дворах. Но в то же время все люди уже вернулись из отпусков, с дач и могут прийти голосовать, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".
По мнению парламентария, наиболее оптимальным временем для голосования является второе воскресенье октября.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о необходимости переноса единого дня голосования. По её словам, сентябрь — неудачный месяц для проведения процедуры.
Фото © ТАСС / Артём Житенев