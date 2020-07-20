В Москве автобус врезался в остановку, погибла женщина. Лайф публикует видео момента ДТП

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На юго-востоке Москвы автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате погибла женщина, ещё два человека пострадали. Авария произошла на Ставропольской улице, Лайф публикует видео момента ДТП.

— Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена, — заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что правительство города окажет материальную помощь семье погибшей. Также помощь будет оказана родственникам пострадавших. Ликсутов заверил, что обстоятельства аварии будут внимательно проанализированы, власти возьмут ситуацию на особый контроль.