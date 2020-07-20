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В Москве автобус врезался в остановку, погибла женщина. Лайф публикует видео момента ДТП

Водитель не справилась с управлением транспортным средством.

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Видео © LIFE

На юго-востоке Москвы автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта, в результате погибла женщина, ещё два человека пострадали. Авария произошла на Ставропольской улице, Лайф публикует видео момента ДТП.

Водитель автобуса не справилась с управлением. При этом перед выходом на рейс она прошла все медицинские проверки и была допущена, — заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр уточнил, что правительство города окажет материальную помощь семье погибшей. Также помощь будет оказана родственникам пострадавших. Ликсутов заверил, что обстоятельства аварии будут внимательно проанализированы, власти возьмут ситуацию на особый контроль.

Ранее в Хабаровске при наезде автомобиля на остановку погибли мужчина и его трёхлетний сын.

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