Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от CoViD-19

Вторую группу добровольцев, проходившую тестирование разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ вакцины против коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, выписали. Об этом сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

По словам Смолярчук, все 20 человек хорошо перенесли препарат и побочных эффектов практически не было.

— В этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции (поствакцинальные), но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось, — цитирует эксперта ТАСС.