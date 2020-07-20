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Вторая группа добровольцев Сеченовского университета хорошо перенесла вакцину от CoViD-19

Нежелательная реакция была у минимального количества человек.

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Фото © ТАСС / Снимок с видео. Минобороны РФ

Вторую группу добровольцев, проходившую тестирование разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ вакцины против коронавирусной инфекции в Сеченовском университете, выписали. Об этом сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

По словам Смолярчук, все 20 человек хорошо перенесли препарат и побочных эффектов практически не было.

В этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции (поствакцинальные), но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось, — цитирует эксперта ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Минобороны РФ совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. У всех добровольцев выработался иммунный ответ. У них не обнаружено каких-либо осложнений, побочных действий, нежелательных реакций.

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