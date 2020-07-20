Суд продлил срок ареста владельца залитого кипятком пермского мини-отеля "Карамель"

Ленинский районный суд Перми принял решение о продлении срока ареста владельца мини-отеля "Карамель" Сергея Щербакова.

Под стражей он будет находиться до 20 сентября этого года. До этого срок продлевали до 20 июля.

Как уточняет портал Properm.ru, Щербакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.