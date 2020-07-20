Скончался создатель олимпийского мишки Виктор Чижиков

Скончался знаменитый советский и российский художник Виктор Чижиков. Ему было 84 года. Об этом сообщило издательство "АСТ Дети" в "Фейсбуке".

— С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушёл из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года, — говорится в сообщении.

Виктор Чижиков был создателем того самого олимпийского мишки — легендарного символа Олимпиады-80 в Москве. Его рисунки также украшали журналы "Мурзилка" и "Весёлые картинки", на которых выросло не одно поколение.

О причинах смерти художника не сообщается.