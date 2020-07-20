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Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Беляев. Он был болен раком

Журналисту внезапно стало хуже после продолжительного улучшения.

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Фото © ТАСС / Виктор Клюшкин

Ведущий прогноза погоды на НТВ, географ-гидролог Александр Беляев скончался в реанимации. Об этом Лайфу сообщила его помощница.

Беляев долгое время вёл борьбу с онкологическим заболеванием и соблюдал все предписания врачей. В конце января бессменный ведущий рубрики о погоде обрадовал поклонников новостью о том, что он постепенно одолевает недуг, однако спустя пару месяцев ему резко стало хуже.

В марте должен был идти на плановое обследование. Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую, — сказал тогда 71-летний журналист, беседуя с изданием "Стархит".

Коварный недуг у географа-гидролога обнаружили около восьми лет назад, однако публично о своём заболевании Беляев рассказал в 2017 году. Он продолжал работать вопреки диагнозу.

Как уточняет "Газета.ru", в 2019 году у Беляева на фоне недуга начали появляться трудности с речью и координацией движений. Тогда он перенёс две операции. Третье врачебное вмешательство отложили из-за слабости организма.

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