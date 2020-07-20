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В Киеве пьяная компания вытащила из такси и избила студентов из Африки

Дебоширов, которые пытались скрыться от правоохранителей, задержали позже в лесу.

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Фото © Facebook / "Киев Оперативный"

В Киеве недалеко от жилых домов произошла драка со стрельбой, в которой участвовали студенты из Африки, а зачинщиками потасовки стали пятеро пьяных молодых людей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Пострадавшие — три студента Киевского национального университета строительства и архитектуры из Конго. По их словам, перед инцидентом они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы доехать до дома. Когда они сели в машину, к автомобилю подбежали пять человек и, выкрикивая на украинском и с матами "чёрные, что вы тут делаете?", вытащили их из такси и начали бить.

Фото © Facebook / "Киев Оперативный"

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В разгар потасовки кто-то начал стрелять в воздух. Местные жители вызвали полицию, но злоумышленники, услышав приближение спецсигналов, убежали. Их задержали позже в лесу. Сотрудники подразделения полиции нашли компанию молодых людей, которые громко и бурно обсуждали, как "наказали приезжих" и разбили стекло.

Задержанные оказались очень сильно пьяными, а своё поведение оправдали тем, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и таким образом решили с ними познакомиться.

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