В Киеве пьяная компания вытащила из такси и избила студентов из Африки

В Киеве недалеко от жилых домов произошла драка со стрельбой, в которой участвовали студенты из Африки, а зачинщиками потасовки стали пятеро пьяных молодых людей. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Пострадавшие — три студента Киевского национального университета строительства и архитектуры из Конго. По их словам, перед инцидентом они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы доехать до дома. Когда они сели в машину, к автомобилю подбежали пять человек и, выкрикивая на украинском и с матами "чёрные, что вы тут делаете?", вытащили их из такси и начали бить.

Фото © Facebook / "Киев Оперативный" 1 / 4

В разгар потасовки кто-то начал стрелять в воздух. Местные жители вызвали полицию, но злоумышленники, услышав приближение спецсигналов, убежали. Их задержали позже в лесу. Сотрудники подразделения полиции нашли компанию молодых людей, которые громко и бурно обсуждали, как "наказали приезжих" и разбили стекло.