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Вирусолог назвал идиотизмом разговоры о вакцине от CoViD-19 "для элиты"

Ранее появилась информация, что российские чиновники и бизнесмены якобы ещё весной получили вакцину от коронавируса.

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Фото © Pixabay

Экспериментальную вакцину от CoViD-19, доступ к которой якобы ещё весной получили представители российской элиты, только предстоит испытать, заявил в беседе с порталом NEWS.ru руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Такие разговоры — это просто идиотизм. Разработчики тайно никого не вакцинировали. Недопустимо вводить людям препарат, который не прошёл клинические испытания, — сказал эксперт.

Он добавил, что авторы вакцины вначале испытали её на себе, поступив "благородно и в традициях разработчиков биологических препаратов". Учёные переболели вирусом в лёгкой форме, и в сыворотке крови начали накапливаться антитела.

Напомним, ранее появилась информация о том, что якобы представители российской элиты с апреля смогли опробовать экспериментальную вакцину от CoViD-19. В Минздраве РФ эти сообщения опровергли.

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