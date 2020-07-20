Песков прокомментировал слухи об "экспериментальной вакцине для чиновников" в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что некоторые российские бизнесмены и чиновники уже получили вакцину от коронавируса.

— Мне прививка особо не нужна, потому что я переболел. И неизвестно, что в АП были добровольцы, которые участвовали в программах клинических испытаний прививок, — сказал он.

Песков также сообщил, что не располагает информацией о получении вакцины какими-либо топ-менеджерами компаний.