Снова посадят на карантин? Какой будет вторая волна коронавируса в России

По всей России уже сняты практически все действующие ограничения на период пандемии коронавирусной инфекции. Остались лишь ношение масок в общественном транспорте и социальная дистанция с ограничением численности при проведении массовых мероприятий. В это же время сразу несколько стран мира заявили, что к ним уже пришла вторая волна заболевания, и ужесточили профилактические меры. А кто-то её вот-вот ждёт.

Калифорния закрылась

Не успевают американские штаты отменять свои ограничения и открывать общественные заведения, как снова их приходится закрывать. Так, в Калифорнии, самом густонаселённом штате США, из-за активного распространения коронавируса снова вводятся жёсткие карантинные меры. Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что рестораны, бары, концертные площадки, зоопарки и музеи должны прекратить доступ посетителей в помещения, но могут продолжать работать на открытом воздухе. При этом совсем недавно всё открыли, правда, поработать успели в более-менее свободном режиме заведения всего пару дней. Кроме того, прекращены очные занятия в двух самых больших школьных округах Калифорнии — Лос-Анджелесе и Сан-Диего, там 706 тысяч учеников и 88 тысяч сотрудников учебных заведений. Теперь учиться они будут только онлайн.

Всего в США 3,3 миллиона заболевших коронавирусом, 135,5 тысячи человек умерли — эта страна больше всех в мире пострадала от пандемии.

В Иране уже началась

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Иран столкнулся со второй волной коронавируса, заявил президент страны Хасан Рухани, заверив, что республика пройдёт новое испытание. По его словам, первая волна коронавируса, которая началась с конца февраля и продлилась вплоть до середины апреля, затронула северные и центральные части провинции страны, в то время как вторая волна в большей степени бьёт сейчас по южным районам страны.

С середины июня, а именно с 14 июня, началась вторая волна, которая в большей степени пришлась на юг страны и приграничные провинции, в основном на западе. Вторая волна оказалась сильнее, чем первая Хасан Рухани Президент Ирана

Вторую волну ждут ещё и зимой

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Британские учёные предостерегают, что вторая волна эпидемии коронавируса будет зимой. При этом она станет гораздо более страшной, чем первая, и может унести порядка 120 тысяч жизней в одном только Соединённом Королевстве. Но, как отмечают специалисты, риск можно снизить, если начать действовать уже сейчас. К настоящему моменту в Британии от CoViD-19 скончалось около 45 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой европейской стране. На пике эпидемии там умирали сотни человек в день. Учёные составили математическую модель наихудшего сценария развития ситуации будущей зимой. Согласно ей, только в больницах от вируса или от вызванных им осложнений умрут от 24,5 до 251 тысячи человек. Пик заболеваемости придётся на январь-февраль. Но при этом прогноз не учитывает появление вакцины, которую сейчас разрабатывают по всему миру.

В Испании — вторая вспышка

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В разных районах Испании зафиксированы новые вспышки CoViD-19. Причина, как считают эксперты, в недостаточном контроле властями лиц, въезжающих в страну, а также в беспечном поведении испанцев. Прошло три недели после отмены в стране чрезвычайного положения, введённого в марте и предусматривавшего жёсткие карантинные меры. Сейчас испанцы могут свободно передвигаться по стране. По данным координационного центра Минздрава по борьбе с эпидемиями, особую обеспокоенность вызывают очаги коронавируса в провинции Арагон, Каталонии и Малаге, где уже сотни заболевших после ослабления режима. В Арагоне даже пришлось вновь объявить чрезвычайное положение в четырёх сельских районах. Выяснилось, что вирус был занесён туда, как и в Каталонию, сезонными рабочими-иностранцами, приехавшими на сбор фруктов.

В России тоже ждут

Несмотря на заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что второй волны в столице ожидать в ближайшее время не стоит, эксперты, как и другие политики, не столь однозначны. Например, экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что всё-таки, возможно, что-то будет.

Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшений, не будет второй, третьей волны Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности РФ

В Минздраве России допустили, что в новом эпидсезоне респираторных инфекций (он наступает в середине осени) может произойти подъём и заболеваемости CoViD-19. — Распространению респираторных вирусов будет способствовать формирование новых школьных, студенческих и рабочих коллективов, — заявили в министерстве.