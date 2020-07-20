Мама предупредила о неожиданной опасности в доме, которая едва не лишила её ребёнка пальцев

46-летняя Джилл Мрайди поделилась своей пугающей историей с подписчицами инстаграм-паблика, посвящённого материнству. По её словам, она успешно выносила и родила четырёх детей, но никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Когда она надевала на своего четырёхмесячного сына носок, она заметила на ноге длинный волос, но не придала этому значения, пишет The Metro.

Фото © Instagram / jilliana_suzanne

Спустя некоторое время Казим начал капризничать и трогать ногу, и Джилл решила проверить. Увиденное её изрядно напугало, ведь три пальца на ноге её сына покраснели и на них появилась полоса, словно порез. Мама срочно позвонила педиатру и бросилась к нему на приём. Тот с порога понял, в чём дело. Оказывается, это довольно известное явление под названием "волосяной жгут".

Фото © Instagram / pregnancyguide

Нередко после беременности мамы начинают активно терять волосы, а те могут обмотаться вокруг ребёнка. Чаще всего страдают пальцы и гениталии. Волосы или нитки перекрывают кровоток, и повреждённую часть приходится ампутировать. Такое может случиться с кем угодно, но именно дети обычно страдают сильнее всего, потому что в силу возраста не понимают, что с ними происходит, и не могут сообщить об этом.

Фото © Instagram / jilliana_suzanne