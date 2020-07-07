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Младенец стал настоящим чудом, когда после родов в его руке нашли противозачаточную спираль

Фото, сделанные акушером, разлетелись по соцсетям, собирая огромное количество лайков.

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Фото © Facebook / Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Забавный случай на днях произошёл в Хайфоне, Вьетнам. В "Фейсбуке" местной больницы появились снимки младенца, которые смогли развеселить всех. На них малыш сжимает в руке жёлто-чёрное приспособление, в котором угадывается внутриматочная спираль. Её используют, чтобы избежать незапланированной беременности, но, очевидно, что в этот раз что-то пошло не так, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

По словам 34-летней мамы, двух детей ей было достаточно, поэтому пару лет назад она решила установить спираль. Но как можно догадаться, это не привело в желаемому результату. Хотя женщина не слишком-то расстроилась. Она считает, что самое главное, чтобы малыш родился здоровым, так и вышло. Акушер Тран Вьет Фонг, принимавший роды, заявил, что, когда заметил, что в руках у младенца, не смог сдержать смеха, потому и сделал фото.

Фото © Facebook / Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Мне показалось, что это интересно и забавно. Поэтому я фотографировал младенца. Не думал даже, что это так разойдётся

Тран Вьет Фонг

Фото © Facebook / Khoa sản 2 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Врачи заявили, что этот случай в очередной раз доказывает, что нельзя пренебрегать множественными контрацептивами, полагаясь на что-то одно. Иногда случаются и осечки, как, например, у этой мамы. Специалисты предположили, что спираль, которая содержит медь и помещается внутрь матки, просто сместилась, потому и стала неэффективной.

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