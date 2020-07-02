Сын сделал маму-журналистку знаменитой, прервав её интервью в прямом эфире по очень важному поводу

Одно из главных правил серьёзных видеоконференций — запирать дверь в комнату, и в этот раз его нарушила Дебора Хейнс, редактор — специалист по международным отношениям из Кента, Великобритания. Женщина давала интервью Sky News с экспертной оценкой по сложившейся ситуации с Гонконгом, когда услышала, как открывается дверь. Дело в том, что её маленький сын пришёл к ней с важным делом, которое требовало срочного решения.

Видео © Twitter / Scott Bryan

Дебора сразу извинилась перед ведущим новостей за помеху и не переставала просить прощения, когда осознала, ради чего сын прервал эфир. Малыш попросил у мамы две печеньки, и та, конечно, разрешила, уладив вопрос. Но её коллега Марк Остин уже прекратил интервью, чтобы Дебору не смущать сильнее. Ролик с целеустремлённым мальчиком разошёлся в "Твиттере", где им поделился журналист Скотт Брайан, набрав 4,7 миллиона просмотров и 50,5 тысячи лайков.

Фото © Twitter / Scott Bryan

Я вижу, что он делает, он сразу завладел преимуществом в этих печеньковых переговорах. Если бы мама не была в прямом эфире, вместо сладкого он остался бы с фруктом. Так что две печеньки — прекрасный результат! Barnaby Patchett

Зачем они прекратили эфир? Мама была мультизадачна и смогла урегулировать печеньковый конфликт в зародыше! Samira Ahmed

В этой ситуации мама согласилась бы на что угодно. Надо было просить пони Gary Wise

Фото © Twitter / Deborah Haynes