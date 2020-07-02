Сын сделал маму-журналистку знаменитой, прервав её интервью в прямом эфире по очень важному поводу

Одно из главных правил серьёзных видеоконференций — запирать дверь в комнату, и в этот раз его нарушила Дебора Хейнс, редактор — специалист по международным отношениям из Кента, Великобритания. Женщина давала интервью Sky News с экспертной оценкой по сложившейся ситуации с Гонконгом, когда услышала, как открывается дверь. Дело в том, что её маленький сын пришёл к ней с важным делом, которое требовало срочного решения.
Видео © Twitter / Scott Bryan
Дебора сразу извинилась перед ведущим новостей за помеху и не переставала просить прощения, когда осознала, ради чего сын прервал эфир. Малыш попросил у мамы две печеньки, и та, конечно, разрешила, уладив вопрос. Но её коллега Марк Остин уже прекратил интервью, чтобы Дебору не смущать сильнее. Ролик с целеустремлённым мальчиком разошёлся в "Твиттере", где им поделился журналист Скотт Брайан, набрав 4,7 миллиона просмотров и 50,5 тысячи лайков.
Фото © Twitter / Scott Bryan
Я вижу, что он делает, он сразу завладел преимуществом в этих печеньковых переговорах. Если бы мама не была в прямом эфире, вместо сладкого он остался бы с фруктом. Так что две печеньки — прекрасный результат!
Зачем они прекратили эфир? Мама была мультизадачна и смогла урегулировать печеньковый конфликт в зародыше!
В этой ситуации мама согласилась бы на что угодно. Надо было просить пони
Фото © Twitter / Deborah Haynes
Многие пользователи "Твиттера" пришли к выводу, что из мальчика вырастет опытный делец. Они даже предложили отправить его для разрешения политических конфликтов, ведь всем очевидно, что у малыша настоящий нюх на слабые места и удобные лазейки, пишет Lad Bible.
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