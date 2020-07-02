Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Полину Гагарину заподозрили в романе с известным рэпером, который длится не первый месяц

Однако сама артистка не торопится прояснять нюансы своей личной жизни.

129

Фото © Instagram / gagara1987, locdog2070

Недавно стало известно, что отношения 33-летней певицы и её 42-летнего мужа-фотографа Дмитрия Исхакова потерпели крах. Супруги перестали жить вместе, но решили сохранить дружеские отношения ради детей. Расстроенные новостью поклонники начали гадать, что же послужило причиной столь неожиданного разрыва.

Справа — рэпер Loc-Dog. Фото © Instagram / gagara1987, locdog2070

Так, недавно появились слухи, что Полину Гагарину якобы увёл из семьи музыкальный продюсер Владимир Чиняев, известный под псевдонимом ChinKong. Однако теперь поклонники заподозрили певицу в романе с 31-летним российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным). Якобы их не раз видели вместе на студии, где записывается Полина. По словам одной из очевидиц, она была шокирована представшим перед ней зрелищем, пишет телеграм-канал "Только никому". Артисты вели себя как пара и никого не стеснялись.

Фото © Instagram / gagara1987

Начала их видеть ещё с зимы, с января. Сначала было как будто неочевидно, а потом они вообще не стеснялись

Из сообщения очевидицы

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото © Instagram / gagara1987

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Девушка считала, что нашла не только любимого человека, но ещё и мудрого друга. В 2017-м артистка подарила супругу дочку. Однако даже наличие общего ребёнка не уберегло пару от проблем. Подробнее о биографии певицы читайте на сайте uznayvse.ru.

Выбор редакции

Loading...