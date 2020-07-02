Полину Гагарину заподозрили в романе с известным рэпером, который длится не первый месяц

Так, недавно появились слухи, что Полину Гагарину якобы увёл из семьи музыкальный продюсер Владимир Чиняев, известный под псевдонимом ChinKong. Однако теперь поклонники заподозрили певицу в романе с 31-летним российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным). Якобы их не раз видели вместе на студии, где записывается Полина. По словам одной из очевидиц, она была шокирована представшим перед ней зрелищем, пишет телеграм-канал "Только никому". Артисты вели себя как пара и никого не стеснялись.