Пользователь Reddit поделился кадрами ремонта своего дома. Дизайн интерьера ни при чём — парень хотел похвастаться, какой сюрприз оставил для каждого, кто задумает тут снова провести реновацию. В стену шутник посадил скелет в потрёпанной одежде. И этой встрече вряд ли бы кто-то был рад.
Делаем дома ремонт. Прежде чем стену заколотили, решил положить в неё это. Чтобы у человека, который в следующий раз затеет ремонт, произошёл сердечный приступ
BugsyShort
Фото © Reddit / BugsyShort
В руки фейковому скелету парень положил выпуск свежей газеты. Так каждый, кто найдёт сюрприз, сможет сразу понять, сколько лет бедняга ждёт, когда его уже откроют. И хоть розыгрыш и правда весьма оригинальный, в комментариях пользователи отнеслись к нему с опасением. Ведь его жертвой может стать человек со слабым сердцем, тогда ничего хорошего ждать не стоит.
GIF © Giphy
Ну а что, если твоя садистская идея и правда сработает? Тогда ты будешь счастлив?
wombat6
Но ведь это и правда может вызвать у кого-нибудь инфаркт...
Hlaibo
WOW-funny
Парень оставил в стене сюрприз, который следующих жильцов дома сведёт с ума, если они его найдут
сегодня в 13:36
Щенок стал абсолютным феноменом в Сети, ведь, с одной стороны, он такса, а с другой — далматинец
вчера в 14:00
69-летний репетитор из Питера снимает смешные тиктоки, доказывая, что физика куда проще и интереснее
вчера в 07:00