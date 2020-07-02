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Парень оставил в стене сюрприз, который следующих жильцов дома сведёт с ума, если они его найдут

Жилец решил оставить сюрприз для следующих владельцев своего дома. Правда, такой подарок вряд ли кому-то понравится, но на это и расчёт.

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GIF © Giphy

Пользователь Reddit поделился кадрами ремонта своего дома. Дизайн интерьера ни при чём — парень хотел похвастаться, какой сюрприз оставил для каждого, кто задумает тут снова провести реновацию. В стену шутник посадил скелет в потрёпанной одежде. И этой встрече вряд ли бы кто-то был рад.

Делаем дома ремонт. Прежде чем стену заколотили, решил положить в неё это. Чтобы у человека, который в следующий раз затеет ремонт, произошёл сердечный приступ

BugsyShort

Фото © Reddit / BugsyShort

В руки фейковому скелету парень положил выпуск свежей газеты. Так каждый, кто найдёт сюрприз, сможет сразу понять, сколько лет бедняга ждёт, когда его уже откроют. И хоть розыгрыш и правда весьма оригинальный, в комментариях пользователи отнеслись к нему с опасением. Ведь его жертвой может стать человек со слабым сердцем, тогда ничего хорошего ждать не стоит.

GIF © Giphy

Ну а что, если твоя садистская идея и правда сработает? Тогда ты будешь счастлив?

wombat6

Но ведь это и правда может вызвать у кого-нибудь инфаркт...

Hlaibo

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