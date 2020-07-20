Врач раскрыл способы подготовки организма ко второй волне коронавируса

Кандидат медицинских наук Владимир Бекетов рассказал, как подготовить организм ко второй волне коронавирусной инфекции. В беседе с "Комсомольской правдой" врач-терапевт Сеченовского университета отметил, что иммунитет человека одинаков во все сезоны.

Специалист пояснил, что летняя жара и уменьшение влажности не влияют на ослабление CoViD-19. Он рекомендовал россиянам сделать прививку от гриппа. По мнению Бекетова, лучше всего пройти вакцинацию в период с конца августа и до октября.

— Если человек страдает хроническими лёгочными заболеваниями, заболеваниями сердца или диабетом, то прививка от гриппа не только не противопоказана, но, напротив, настоятельно рекомендована, — сказал доктор.

Бекетов подчеркнул, что укрепить иммунитет с помощью отваров, настоек и гомеопатии невозможно. Он добавил, что положительно на состояние здоровья влияет продолжительный сон. Лучше всего, если получается спать восемь или девять часов в сутки. При отсутствии такой возможности можно компенсировать короткий ночной сон непродолжительным дневным.

Говоря о питании, Бекетов отметил необходимость употреблять больше белков, много клетчатки, меньше жиров. Потребление мяса лучше сократить, а предпочтение стоит отдавать рыбе, курице и индейке. В день здоровому человеку следует пить по 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. На ночь воду лучше не пить.