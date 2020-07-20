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Испанский диетолог назвал продукт для похудения. Он есть в каждом холодильнике

Он поможет снизить общее число потребляемых калорий.

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Диетолог из Испании Айтор Санчес рассказал изданию La Vanguardia о том, чем полезны яйца при похудении. По его мнению, хотя у этого продукта нет жиросжигающих свойств, его желательно включить в диету.

Медик рекомендовал есть яйца на завтрак, чтобы утром организм получил необходимые питательные вещества. Диетолог отметил, что увеличение потребления белка помогает надолго насытиться.

Таким образом снижается общее потребление калорий, — заявил специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила о пользе сала при похудении. По мнению медика, бутерброд с этим продуктом и овощами прекрасно утолит голод. Однако людям, склонным к полноте, и тем, у кого повышен уровень холестерина, не стоит употреблять более 10 граммов сала в сутки.

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