"Женщина-скала" помогает спасателям устранять последствия прорыва дамбы в Рузе

Оксана Кошелева по кличке Скала — одна из сильнейших женщин России, мастер спорта по пауэрлифтингу — добровольцем приехала в Рузу, где из-за сильных осадков прорвало дамбу, чтобы помогать спасателям в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает телеканал "360".
— У них очень тяжёлая работа, очень ответственная и очень опасная. Я тут чуть несколько раз не ушла под воду с головой, страшно. Я не ожидала увидеть такое, — поделилась Кошелева.
По её словам, даже перетягивание автобусов и вертолётов не сравнится с последствиями наводнения, которые сейчас приходится устранять.
— Здесь сель, трясина, в любой момент может засосать. Это очень опасно, — отметила одна из сильнейших женщин России.
В Рузе спасатели работают уже больше недели. Глубина ручья, образовавшегося из-за ливней, в некоторых местах достигает двух метров. Главная задача — расчистить всю территорию, убрать все обломки бетона, деревьев и другие заграждения, препятствующие стоку воды.
Напомним, потоп в подмосковной Рузе произошёл вечером 8 июля. Причиной стали сильные осадки. Губернатор области Андрей Воробьёв поручил ликвидировать последствия ЧП и оказать помощь людям в кратчайшие сроки. Все пострадавшие от наводнения, вызванного прорывом дамбы в подмосковной Рузе, получат материальную компенсацию. Потерявшим дома будет выплачено по два миллиона рублей.