"Женщина-скала" помогает спасателям устранять последствия прорыва дамбы в Рузе

Оксана Кошелева по кличке Скала — одна из сильнейших женщин России, мастер спорта по пауэрлифтингу — добровольцем приехала в Рузу, где из-за сильных осадков прорвало дамбу, чтобы помогать спасателям в ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщает телеканал "360".

— У них очень тяжёлая работа, очень ответственная и очень опасная. Я тут чуть несколько раз не ушла под воду с головой, страшно. Я не ожидала увидеть такое, — поделилась Кошелева.

По её словам, даже перетягивание автобусов и вертолётов не сравнится с последствиями наводнения, которые сейчас приходится устранять.

— Здесь сель, трясина, в любой момент может засосать. Это очень опасно, — отметила одна из сильнейших женщин России.

В Рузе спасатели работают уже больше недели. Глубина ручья, образовавшегося из-за ливней, в некоторых местах достигает двух метров. Главная задача — расчистить всю территорию, убрать все обломки бетона, деревьев и другие заграждения, препятствующие стоку воды.