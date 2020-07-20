Россияне стали больше доверять СПЧ и Общественной палате в период пандемии

Уровень доверия россиян к Общественной палате РФ и Совету при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека вырос примерно в два раза за прошедшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда общественного мнения и Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Отмечается, что в конце прошлого года положительное отношение к ОП РФ выразило 20% опрошенных, к СПЧ — 28%, а по состоянию на июнь текущего года доверяет и "скорее доверяет" этим институтам уже 37% и 48% респондентов соответственно.

Член СПЧ Александр Брод отметил, что рост уровня доверия связан с тем, что в период пика пандемии и вызванных коронавирусом ограничительных мер ОП РФ и СПЧ поднимали вопросы защиты трудовых и социальных прав граждан. Он также отметил, что нельзя обходить стороной и вопрос привлечения внимания органов власти к поддержке социально ориентированных волонтёрских НКО, которые особенно проявили себя во время самоизоляции.

— Как руководитель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, вместе с коллегами и юристами мы постоянно поднимали проблему возвращения россиян, застрявших за рубежом, продолжаем эту работу и сейчас, в том числе правовое консультирование, — заметил Брод.