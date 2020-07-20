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Жительница Германии отдала мошенникам из Москвы 54 тысячи евро за снятие "порчи"

Они перестали выходить на связь после получения денег.

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Жительница Германии отдала "экстрасенсам" 54 тысячи евро (около 4,4 миллиона рублей) за снятие "порчи". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство городских новостей "Москва".

Потерпевшая обратилась в столичную полицию и рассказала, что по телевизору увидела передачу и связалась с её создателями. Те убедили женщину, что на неё наложена "порча", которую необходимо срочно убрать. Она согласилась и прошла несколько сеансов, после каждого из которых перечисляла мошенникам деньги.

Иностранка перевела "экстрасенсам" в общей сложности более четырёх миллионов рублей, и они перестали выходить на связь, хотя обещали вернуть часть средств из специального "фонда". По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве "ведьма" выманила у 13-летней школьницы 9,5 миллиона рублей. "Ясновидящая" заявила, что на семье подростка лежит сильная порча, а чтобы её снять, девочка должна вынести ей все деньги из дома.

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