Жительница Германии отдала мошенникам из Москвы 54 тысячи евро за снятие "порчи"

Жительница Германии отдала "экстрасенсам" 54 тысячи евро (около 4,4 миллиона рублей) за снятие "порчи". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство городских новостей "Москва".
Потерпевшая обратилась в столичную полицию и рассказала, что по телевизору увидела передачу и связалась с её создателями. Те убедили женщину, что на неё наложена "порча", которую необходимо срочно убрать. Она согласилась и прошла несколько сеансов, после каждого из которых перечисляла мошенникам деньги.
Иностранка перевела "экстрасенсам" в общей сложности более четырёх миллионов рублей, и они перестали выходить на связь, хотя обещали вернуть часть средств из специального "фонда". По факту случившегося проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве "ведьма" выманила у 13-летней школьницы 9,5 миллиона рублей. "Ясновидящая" заявила, что на семье подростка лежит сильная порча, а чтобы её снять, девочка должна вынести ей все деньги из дома.