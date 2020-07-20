В России выявили 5940 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали ещё 5940 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с CoViD-19. Отмечается, что 26,2% из числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

В пятёрку лидеров по количеству выявленных за прошедшие 24 часа пациентов вошли Москва (+578), Ханты-Мансийский автономный округ (+236), Свердловская область (+234), Санкт-Петербург (+195) и Нижегородская область (+191).