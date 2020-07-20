"Складной человек", который 28 лет не разгибался из-за артрита, вышел из больницы с прямой спиной

46-летний Ли Хуа из китайской провинции Гуандун спустя многие годы смог посмотреть в лицо своей матери, и всё благодаря врачам. С 18 лет у мужчины начались серьёзные проблемы со спиной, и обследование показало, что дело в анкилозирующем спондилоартрите, или болезни Бехтерева, которая постепенно согнула Ли Хуа пополам. Между его головой и бёдрами осталось всего пять сантиметров. Из-за своего вида мужчина получил прозвища "складной человек" и "человек — перочинный нож".
Фото © Asia Wire
Когда состояние Ли Хуа ухудшилось, его мать, которая ухаживала за ним почти 30 лет, отвезла его в больницу. Врачи объяснили, что такое состояние не только неудобно мужчине, но и опасно для жизни. Оно влияет на внутренние органы, которые вскоре перестанут работать, что приведёт к смерти, пишет Lad Bible.
Фото © Asia Wire
От людей я узнала, что тут ему могут помочь, потому и обратилась. Я начала ухаживать за ним в свои 43 года, сейчас мне 71. Я потратила все деньги, но так и не смогла его вылечить. А кто будет присматривать за ним, когда я умру?
Тан Дончен, мать Ли Хуа
Фото © Asia Wire
Целый год ушёл у медиков на лечение Ли Хуа. Долгие месяцы его готовили к операциям, во время которых мужчине ломали согнутые кости и буквально собирали ему скелет заново. Самая длительная операция длилась более десяти часов. После хирургического вмешательства пациент некоторое время восстанавливался, а затем проходил физиотерапию. Сейчас он ещё не пришёл в идеальную форму, но уже смог выписаться и выйти из больницы, впервые за 28 лет, смотря вперёд, а не себе в ноги.
WOW-news
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