Журналистка постоянно ела суши, пока в её горле не нашли огромного паразита

Неприятный случай произошёл с 25-летней журналисткой из Токио, Япония. На протяжении нескольких дней девушка ощущала боль в горле и лёгкое жжение, однако списывала всё на простуду. Но через некоторое время журналистка устала это терпеть и обратилась к врачу, который и сделал не самое заманчивое открытие, пишет Lad Bible.

На левой миндалине девушки специалист обнаружил чёрного круглого червя, или нематоду. Его удалось убрать при помощи пинцета. Однако размеры червя поражали: его длина достигала 3,8 см, а диаметр — 1 мм. Как только его удалили, симптомы пропали, а самочувствие девушки улучшилось. Анализ крови не показал никаких изменений.

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