Журналистка постоянно ела суши, пока в её горле не нашли огромного паразита

Неприятный случай произошёл с 25-летней журналисткой из Токио, Япония. На протяжении нескольких дней девушка ощущала боль в горле и лёгкое жжение, однако списывала всё на простуду. Но через некоторое время журналистка устала это терпеть и обратилась к врачу, который и сделал не самое заманчивое открытие, пишет Lad Bible.
На левой миндалине девушки специалист обнаружил чёрного круглого червя, или нематоду. Его удалось убрать при помощи пинцета. Однако размеры червя поражали: его длина достигала 3,8 см, а диаметр — 1 мм. Как только его удалили, симптомы пропали, а самочувствие девушки улучшилось. Анализ крови не показал никаких изменений.
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По словам пациентки, всё началось после того, как она заказала сет сашими — нарезанных кусочков сырой рыбы. Из-за того что филе не проходит никакой термической обработки, всегда есть вероятность помимо вкусного обеда получить в подарок лишнего пассажира. Врачи советуют не отказываться от азиатской кухни, а просто выбирать блюда, где рыба или мясо тщательно приготовлены на огне или хотя бы были заморожены. Это поможет избавиться от вредных бактерий и организмов.