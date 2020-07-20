Минздрав опроверг сообщения о применении вакцины от коронавируса вне исследований

Вакцина от коронавирусной инфекции в гражданский оборот ещё не выпущена. Об этом заявил РИА "Новости" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

— Вакцину получали добровольцы, официально включённые в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос о её государственной регистрации... Её применение вне рамок клинисследований невозможно, — подчеркнул Кузнецов.

В свою очередь в Сеченовском университете также опровергли сообщения якобы о вакцинации представителей элиты от CoViD-19.

— Только после регистрации он может быть доступен для полноценного применения. Поэтому все эти слухи могу только оставить на совести тех, кто это говорит, может быть, это спекуляция, — отметил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Слова Тарасова подтвердил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. Он в интервью "Интерфаксу" сообщил, что не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к вакцине РФ от коронавируса.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что представители российской элиты с апреля якобы смогли опробовать экспериментальную вакцину, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По данным агентства, доступ к препарату получили якобы сотни политиков и крупных бизнесменов.