В РФПИ предложили вакцинировать от коронавируса до 50 миллионов россиян

Россия может получить вакцину от коронавируса раньше других стран, массовое производство доз начнут в августе сразу после одобрения регуляторов. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с порталом стопкоронавирус.рф.

По словам Дмитриева, к концу 2020 года может быть произведено до 200 миллионов доз, из них в РФ — 30 миллионов.

— Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40–50 миллионов человек, — сказал гендиректор РФПИ.

По оценкам специалистов, в 2021 году на основе аденовирусных векторов произведут свыше трёх миллиардов доз вакцин. Это поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. Эффект и продолжительность действия вакцины можно будет определить с помощью измерения увеличения количества эффективных антител к CoViD-19.