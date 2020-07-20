Песков: Путин не делал прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину не делали прививку от коронавируса, так как вакцина в настоящее время только проходит испытания, она ещё не сертифицирована.

— Она (вакцина) ещё не сертифицирована. Всё-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо принимать, — отметил Песков.