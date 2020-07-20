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Песков: Путин не делал прививку от коронавируса

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас вакцину испытывают только добровольцы.

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Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину не делали прививку от коронавируса, так как вакцина в настоящее время только проходит испытания, она ещё не сертифицирована.

Она (вакцина) ещё не сертифицирована. Всё-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо принимать, — отметил Песков.

Напомним, ранее в Минздраве, Сеченовском университете и центре имени Гамалеи заявили, что вакцина от коронавируса в оборот ещё не выпущена, её получили только добровольцы в рамках испытаний. К слову, сегодня выписали вторую группу добровольцев, которые участвовали в тестировании препарата, разработанного центром имени Гамалеи.

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