Названы самые вежливые города России

Самые вежливые граждане живут в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске, об этом свидетельствует исследование агентства Zoom Market.

— Рейтинг был сформирован на основании четырёх вопросов: "Скажите, вы всегда уважительно и тактично общаетесь с людьми? Вы всегда даёте возможность собеседнику высказать свою точку зрения? Вы часто перебиваете собеседника во время разговора? Вы можете назвать себя вежливым человеком?" — говорится в материалах исследования.

В десятку также попали Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Челябинск. А вот Москва заняла в рейтинге двадцатое место. На трёх последних строчках разместились Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж.