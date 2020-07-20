Задержаны подозреваемые в нападении на экс-директора "Ростсельмаша". Они могут быть причастны и к убийству ветерана ВОВ

Задержаны трое подозреваемых в нападении на бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в его собственном доме в Ростовской области. Их также проверяют на причастность к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, двое из задержанных — братья, все трое — жители Азовского района. При задержании у одного из них нашли наградные часы Пескова. Задержанные находились под контролем сотрудников УМВД России по Псковской области из-за разбойного нападения на директора крупной компании в городе Великие Луки. Как стало известно Лайфу, сейчас всех троих везут в Псков.