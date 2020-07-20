Родственники погибшей блогерши-сексолога рассказали Лайфу о её похоронах

Блогерша-сексолог Анна Амбарцумян была в первую очередь замечательным человеком. Об этом в беседе с Лайфом заявила её родственница Рузанна.

— Прежде всего она была замечательной сестрой, дочкой, подругой, а уже потом медийной личностью, — сказала собеседница.

Рузанна Амбарцумян отметила, что информация о дате и месте похорон Анны не разглашается.

— Всё будет проходить в строго узком кругу, информация не разглашается, — пояснила она.