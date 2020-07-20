Родственники погибшей блогерши-сексолога рассказали Лайфу о её похоронах

Блогерша-сексолог Анна Амбарцумян была в первую очередь замечательным человеком. Об этом в беседе с Лайфом заявила её родственница Рузанна.
— Прежде всего она была замечательной сестрой, дочкой, подругой, а уже потом медийной личностью, — сказала собеседница.
Рузанна Амбарцумян отметила, что информация о дате и месте похорон Анны не разглашается.
— Всё будет проходить в строго узком кругу, информация не разглашается, — пояснила она.
Как ранее сообщал Лайф, Анна Амбарцумян была найдена мёртвой утром 18 июля в одном из дорогих отелей Москвы. Номер был закрыт изнутри, а рядом с телом девушки лежала коробка с лекарственными препаратами.