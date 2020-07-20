Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета позором для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день четвёртой годовщины смерти журналиста Павла Шеремета заявил, что правоохранители обязаны сделать всё, чтобы найти его "настоящих убийц". Об этом украинский лидер написал в своём телеграм-канале.

— В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А ещё это преступление — позор для Украины, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, убийство журналиста находится под пристальным вниманием и контролем общества, которое хочет услышать убедительные ответы и неопровержимые доказательства по делу Шеремета.