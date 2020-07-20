В Москве 90-летнего доцента ВГИКа нашли убитой в собственной квартире

В Москве правоохранители обнаружили убитой доцента ВГИКа Иду Борисовну Шур в её квартире на Кутузовском проспекте. Женщине было 90 лет. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как стало известно Лайфу, к правоохранителям обратилась подруга погибшей, которая в течение двух суток не могла связаться с приятельницей. Согласно данным следствия, на теле Шур обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

По информации источника, в квартире убитой не хранилось никаких антикварных ценностей или больших сумм денег. Внук Шур в последний раз навещал погибшую в январе текущего года, к пожилой женщине были прикреплены два социальных работника.