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В Москве 90-летнего доцента ВГИКа нашли убитой в собственной квартире

К правоохранителям обратилась подруга погибшей, которая два дня не могла дозвониться до знакомой.

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Ида Борисовна Шур. Фото © ВГИК

В Москве правоохранители обнаружили убитой доцента ВГИКа Иду Борисовну Шур в её квартире на Кутузовском проспекте. Женщине было 90 лет. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как стало известно Лайфу, к правоохранителям обратилась подруга погибшей, которая в течение двух суток не могла связаться с приятельницей. Согласно данным следствия, на теле Шур обнаружили многочисленные колото-резаные ранения.

По информации источника, в квартире убитой не хранилось никаких антикварных ценностей или больших сумм денег. Внук Шур в последний раз навещал погибшую в январе текущего года, к пожилой женщине были прикреплены два социальных работника.

Ида Борисовна Шур — доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, где преподавала с 1958 года. Автор музыкально-образовательных передач на радио и телевидении. Награждена знаком "Отличник кинематографии" в 1977 году, а в 2009 году удостоилась звания "Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации".

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