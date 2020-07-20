Чёрные ящики сбитого украинского лайнера доставлены из Ирана во Францию

Бортовые самописцы со сбитого под Тегераном "боинга" "Международных авиалиний Украины" доставлены из Ирана во Францию, сообщает французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) в Twitter.
— Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полётных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR). Соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. Заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения, — говорится в сообщении.
Напомним, лайнер выполнял рейс Тегеран — Киев. Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы. Погибло 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Ранее Иран заявил, что "боинг" был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.