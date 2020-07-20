Чёрные ящики сбитого украинского лайнера доставлены из Ирана во Францию

Бортовые самописцы со сбитого под Тегераном "боинга" "Международных авиалиний Украины" доставлены из Ирана во Францию, сообщает французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) в Twitter.

— Иранская команда Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полётных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR). Соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. Заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения, — говорится в сообщении.