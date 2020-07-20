Автор песни "Ой, рябина кудрявая" Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни

Композитор, народный артист России и автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин умер в Екатеринбурге в возрасте 95 лет, пишет Ura.ru со ссылкой на Уральский центр народного искусства.

Председатель Союза композиторов Свердловской области Александр Пантыкин считает, что в песнях маэстро чувствовалась "уральская лиричность", они сопровождали по жизни не одно поколение людей.

— Например, "Едут новосёлы" в определённый период была гимном всех, кто уезжал на стройки, на БАМ, уезжал строить дом, заводы, дороги, — отметил он.