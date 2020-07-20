Украина заявила о "тайном оружии России" в Чёрном море

На Украине заявили, что Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки и готовится внедрить в глубины Чёрного моря новейшие гидроакустические системы. Об этом говорится в проведённом при участии экс-командующего ВМС Незалежной Сергея Гайдука исследовании, которое опубликовано в журнале "Черноморская безопасность".

Отмечается, что РФ устанавливает оборудование для слежения за оружием противника на объектах трубопровода "Турецкий поток", а также планирует разместить его на объектах "Голубого потока". В публикации утверждается, что Россия преследует цель установить "тотальный контроль за Чёрным морем путём создания подводного плацдарма".

Гайдук также сообщает о "противолодочном рубеже", размещённом в Сочи, который возник за счёт развёртывания гидроакустических станций "Амга-М". По словам экс-командующего ВМС Украины, Россия планирует разместить электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на мысах Тарханкут и Херсонес.