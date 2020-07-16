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"Вселяет ужас". СМИ предрекли России новую эпоху господства на рынке вооружений после появления С-500

Журналисты указали, что характеристики "Прометея" превращают его в глобальную угрозу.

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Фото © Военный обзор

Египетская политическая онлайн-газета Sasapost предрекла новую эпоху господства РФ на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500.

Журналисты издания обратили внимание на то, что "Прометей" может сбивать ракеты и самолёты на высоте до 200 километров.

В дополнение к ужасу, который новая система вселяет в другие страны, она принесёт российской стороне большое количество денег, — отметили они.

Репортёры указали на то, что характеристики С-500 превращают комплекс в глобальную угрозу. Они отметили, что "Прометей" способен уничтожить мощнейшие американские эсминцы — от обнаружения цели до её ликвидации пройдёт лишь четыре секунды.

Ранее главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин заявил, что система С-500 "Прометей" помимо аэродинамических и баллистических целей будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.

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