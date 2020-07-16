В загсах Ленинградской области разрешили целоваться. Но только молодожёнам

Отмечается, что возвращаются также марш Мендельсона, торжественная речь сотрудника загса, а также обмен кольцами. Кроме того, на торжестве снова могут присутствовать свидетели, гости и фотограф. Однако им, в отличие от молодожёнов, всё ещё рекомендуется использовать маски и соблюдать безопасное расстояние.