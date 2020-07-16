В загсах Ленинградской области разрешили целоваться. Но только молодожёнам

В Ленинградской области возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания в загсах, женихи теперь снова могут целовать невест, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что возвращаются также марш Мендельсона, торжественная речь сотрудника загса, а также обмен кольцами. Кроме того, на торжестве снова могут присутствовать свидетели, гости и фотограф. Однако им, в отличие от молодожёнов, всё ещё рекомендуется использовать маски и соблюдать безопасное расстояние.
После каждой церемонии в торжественном зале проходит обработка дезинфицирующими средствами, а сотрудники учреждений обязательно носят маски, используют антисептики для рук и контролируют температуру тела.
Ранее Лайф рассказывал, что загсы Москвы вернулись к обычному режиму работы без предварительной записи.