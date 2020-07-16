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В загсах Ленинградской области разрешили целоваться. Но только молодожёнам

Гостям торжественной церемонии всё ещё рекомендуют оставаться в масках и на безопасном расстоянии.

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Фото © Pixabay

В Ленинградской области возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания в загсах, женихи теперь снова могут целовать невест, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что возвращаются также марш Мендельсона, торжественная речь сотрудника загса, а также обмен кольцами. Кроме того, на торжестве снова могут присутствовать свидетели, гости и фотограф. Однако им, в отличие от молодожёнов, всё ещё рекомендуется использовать маски и соблюдать безопасное расстояние.

После каждой церемонии в торжественном зале проходит обработка дезинфицирующими средствами, а сотрудники учреждений обязательно носят маски, используют антисептики для рук и контролируют температуру тела.

Ранее Лайф рассказывал, что загсы Москвы вернулись к обычному режиму работы без предварительной записи.

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