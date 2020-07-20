Колхоз, мойка, доставка еды. Киркоров рассказал о выживании артистов в пандемию

Пандемия ударила не только по звёздам, но и по участникам их коллективов. Из-за отсутствия доходов многим из них пришлось на время сменить профессию. Со сложностями столкнулась и команда Филиппа Киркорова.
— Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжёлая ситуация, — рассказал он изданию "Собеседник.ru".
Король отечественной эстрады твёрдо убеждён, что шоу-бизнес будет выбит из колеи ещё два года. Это объясняется тем, что многие люди потеряли источник заработка и не могут платить за шоу.
Сам же Киркоров, как оказалось, заранее начал откладывать на чёрный день. По его словам, накопленных средств ему хватит на десять лет.
Ранее СМИ выяснили, сколько денег зарабатывают звёзды на карантине.