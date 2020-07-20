Колхоз, мойка, доставка еды. Киркоров рассказал о выживании артистов в пандемию

Пандемия ударила не только по звёздам, но и по участникам их коллективов. Из-за отсутствия доходов многим из них пришлось на время сменить профессию. Со сложностями столкнулась и команда Филиппа Киркорова.

— Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжёлая ситуация, — рассказал он изданию "Собеседник.ru".

Король отечественной эстрады твёрдо убеждён, что шоу-бизнес будет выбит из колеи ещё два года. Это объясняется тем, что многие люди потеряли источник заработка и не могут платить за шоу.

Сам же Киркоров, как оказалось, заранее начал откладывать на чёрный день. По его словам, накопленных средств ему хватит на десять лет.