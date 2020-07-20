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Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную по делу о хищении 50 млн

Чиновницу задержали 3 июля, сейчас она находится под арестом.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, ранее арестованную по делу о хищении 50 млн рублей.

Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, — говорится в распоряжении, датированном 16 июля.

Напомним, ранее в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замглавы ведомства Марина Лукашевич. Её арестовали до 16 августа.

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