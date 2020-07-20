Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную по делу о хищении 50 млн

Напомним, ранее в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замглавы ведомства Марина Лукашевич. Её арестовали до 16 августа.