Мишустин уволил замглавы Минобрнауки Лукашевич, арестованную по делу о хищении 50 млн

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, ранее арестованную по делу о хищении 50 млн рублей.
— Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации, — говорится в распоряжении, датированном 16 июля.
Напомним, ранее в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замглавы ведомства Марина Лукашевич. Её арестовали до 16 августа.