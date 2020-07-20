Эксперты назвали места бюджетного отдыха этим летом

Минимальная стоимость туристических пакетов летом на юг России всё ещё существенно ниже, чем в прошлом году. Где отдых обойдётся дёшево, рассказали эксперты, сообщает Ассоциация туроператоров.

Специалисты назвали минимальные цены за путёвку на двоих, по которой можно отдохнуть в конце июля в Краснодарском крае или Крыму. В зависимости от направления стоимость таких туров продолжительностью в семь ночей колеблется от 28 до 32 тысяч рублей. В 2019 году такие же поездки обходились в сумму от 35 до 40 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что пик сезона пока не наступил, поэтому стоимость туров растёт. Минимальная стоимость путёвки на двоих в Калининградскую область составляет 31 тысячу рублей, в Белокуриху — почти 34 тысячи, в Саяногорск — около 39 тысяч. Недельный отпуск в Иркутске обойдётся в 60 тысяч рублей в гостинице с завтраками.