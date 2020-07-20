Замечания к работе части стартового комплекса обнаружены на Байконуре

Во время подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-15" на Байконуре обнаружены замечания к работе одного из агрегатов стартового комплекса, сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскосмоса".

— В ходе работ по графику первого стартового дня специалисты "Роскосмоса" выявили замечание в работе одного из агрегатов стартового комплекса, которое в ближайшее время будет устранено, — заявили в госкорпорации.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что на космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-15".

По данным госкорпорации, транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась 20 июля в 5:30 мск. Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня. Выполняются автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем проведут анализ и обработку телеметрической информации.

В четверг, 23 июля 2020 года, состоится заседание государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и её пуске.