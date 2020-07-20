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Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году.

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Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко. Об этом сообщает БелТА.

Заместители министра Олег Кравченко и Андрей Дапкюнас назначены соответственно послами в США и Австрии, — говорится в сообщении.

Также белорусский лидер назначил послом в Нидерландах первого заместителя министра иностранных дел Андрея Евдоченко, в Англии и Северной Ирландии — экс-министра финансов Максима Ермоловича, а в Казахстане — бывшего министра промышленности Павла Утюпина.

США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году. 12 лет посольства стран возглавляют временные поверенные. Однако в последнее время отношения Минска с Западом улучшались на фоне роли в урегулировании конфликта на востоке Украины.

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